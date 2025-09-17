Milliler ilk maçında galip geldi

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi Belarus ile karşı karşıya geldi.

MİLLİLER İLK MAÇINI KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 64. dakikada penaltıdan Rıdvan Harman, 73. dakikada Toprak Kök ve 90. dakikada Yusuf Katı kaydetti. Belarus'un gollerini ise 90+3. dakikada penaltıdan Ivan Bystryi ve 90+5. dakikada Arseni Aplevich attı.

RUSYA SIRBİSTAN KARŞISINDA GALİP

Turnuvanın diğer maçında ise Rusya, Sırbistan'ı 4-1 mağlup etti.

SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

Ay-yıldızlı ekip turnuvanın ikinci maçında 19 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

