Milliler durmuyor

Yayınlanma:
Milli tekvandoculardan Özbekistan'da 2 bronz daha geldi.

Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda erkekler 45 kiloda Utku Kap ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

"ÇOK UFAK FARKLA KAYBETTİLER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "Üçüncü günü de madalya ile tamamlıyoruz. İki sporcumuz da çok iyi mücadeleler sergiledi. Yarı finalleri çok ufak farklarla kaybettiler. Önemli tecrübeler kazandılar. Çok çekişmeli bir şampiyona oluyor biz de madalya istikrarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı, üçüncü gün müsabakalarının ardından 4'e (1 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
