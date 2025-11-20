Milli takımın rakibi belli oluyor: Bu 4 takımdan biri çıkacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, play-off'a kalmaya hak kazandı.
KURALAR BUGÜN ÇEKİLECEK
Ay yıldızlıların rakibi bugün İsviçre’de saat 15.00'te yapılacak olan kura çekimi sonrası belli olacak.
4 TAKIMDAN BİRİSİ GELECEK
A Milli Takım'ın play-off yarı finaldeki muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan bir takım olacak.
1. torbadan kuraya girecek olan A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde en iyi 4 takımın yer aldığı 4. torbadan bir takımla eşleşecek.
PLAY-OFF TORBALARI
Play-off torbaları ise şu şekilde:
1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka
2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya
3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek
4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya