Milli takımın rakibi belli oluyor: Bu 4 takımdan biri çıkacak

Dünya Kupası'nda play-off turuna kalan A Milli Takımımızın rakibi bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, play-off'a kalmaya hak kazandı.

KURALAR BUGÜN ÇEKİLECEK

Ay yıldızlıların rakibi bugün İsviçre’de saat 15.00'te yapılacak olan kura çekimi sonrası belli olacak.

4 TAKIMDAN BİRİSİ GELECEK

A Milli Takım'ın play-off yarı finaldeki muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan bir takım olacak.

1. torbadan kuraya girecek olan A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde en iyi 4 takımın yer aldığı 4. torbadan bir takımla eşleşecek.

PLAY-OFF TORBALARI

Play-off torbaları ise şu şekilde:

1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka

2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

