Mert Günok'un yeni takımı belli oldu

Mert Günok'un yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok için Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la anlaştığı ileri sürüldü. Mert Günok karşılığında da Cengiz Ünder'in bonservisinin verileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği ile önce kaptanlığı alınan, sonra da kadro dışı bırakılan Mert Günok'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgSabah'taki habere göre Fenerbahçe, Mert Günok'la el sıkıştıktan sonra bonservisini de Beşiktaş'tan almak için anlaştı. Sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

MERT'E KARŞILIK CENGİZ'İN BONSERVİSİ

Fenerbahçe'nin Mert Günok'a karşılık Beşiktaş'a kiralık oynayan Cengiz Ünder'in bonservisini vereceği vurgulandı.

Mert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttuMert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttu

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

10 YILLIK SÖZÜNÜ TUTTU

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılmıştı.

whatsapp-image-2026-01-06-at-10-15-42.jpeg

O dönemde Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmeyip, Bursaspor'a imza atan Mert, “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” demişti. Mert, verdiği sözü 10 yıl sonra tutmuş oldu.

PARA KONUŞMADI

Mert'in Fenerbahçe'yle anlaşırken para konuşmadığı, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpgGazeteci Yağız Sabuncuoğlu da daha önce verdiği haberde, "Mert Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe, Fenerbahçe'ye dönmek isityor. Tedesco da Mert Günok'u istedi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Spor
Acun Ilıcalı görevine son vermişti: Premier Lig deviyle anlaştı
Acun Ilıcalı görevine son vermişti: Premier Lig deviyle anlaştı
TFF'nin Gökmen Özdenak ayıbı
TFF'nin Gökmen Özdenak ayıbı