Mert Günok'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği ile önce kaptanlığı alınan, sonra da kadro dışı bırakılan Mert Günok'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Sabah'taki habere göre Fenerbahçe, Mert Günok'la el sıkıştıktan sonra bonservisini de Beşiktaş'tan almak için anlaştı. Sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

MERT'E KARŞILIK CENGİZ'İN BONSERVİSİ

Fenerbahçe'nin Mert Günok'a karşılık Beşiktaş'a kiralık oynayan Cengiz Ünder'in bonservisini vereceği vurgulandı.

Mert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttu

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 11 maça çıkarken 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

10 YILLIK SÖZÜNÜ TUTTU

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılmıştı.

O dönemde Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmeyip, Bursaspor'a imza atan Mert, “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” demişti. Mert, verdiği sözü 10 yıl sonra tutmuş oldu.

PARA KONUŞMADI

Mert'in Fenerbahçe'yle anlaşırken para konuşmadığı, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da daha önce verdiği haberde, "Mert Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe, Fenerbahçe'ye dönmek isityor. Tedesco da Mert Günok'u istedi" ifadelerini kullanmıştı.