Milli takımı İspanya'da soymuşlar: Milyonlarca liralık hırsızlık

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

Bugün çekilecek play-off turu kuraları öncesi milli takımın İspanya'da hırsızlık şoku yaşadığı ortaya çıktı.

Olayda bir kişinin tutuklandığı ifade edildi.

İspanyol basınından Marca'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Polis, yaklaşık 200.000 Euro değerindeki bir saatin ve her biri 60.000 Euro'nun üzerinde olduğu tahmin edilen iki yüzüğün kaybolmasını araştırıyor. Bu eşyaların kaybolduğuna dair tespit, Türkiye delegasyonunun Sevilla şehrindeki son ziyaretinde, Salı günü oynanan (2-2) maçından önce La Cartuja stadyumundaki soyunma odasında fark edildi.

Bu medya ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin soyunma odasında bir şey unuttuğu konusunda bir ihbar aldıkları doğrulandı; bu tür bir işlem genellikle yaygın olmakla birlikte, bu seferki unutkanlık durumu, olası hırsızlık suçlamasıyla resmi bir başvuruya dönüştü.

Operasyona dahil olan kaynaklar, şu anda hem saat hem de iki takının bulunduğunu ve geri alındığını doğruluyor. Ayrıca, en az bir tutuklama yapılmış durumda daha fazla kişinin de olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor ve tutuklanan kişinin stadyumda çalışan biri mi yoksa bölgeye gizlice giren biri mi olduğu netleştirilmeye çalışılıyor.

Araştırma, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini ve kimlerin arkasında olduğunu tam olarak belirlemek amacıyla devam ediyor.