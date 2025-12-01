Milli takım Riva'da son maçına çıkıyor

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Kadın A Millî Takımımız, bugün Riva’da Arnavutluk ile üçüncü ve son hazırlık maçına çıkacak.

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçları öncesinde kamp çalışmalarını tamamlamak üzere sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, Riva’daki Türk Hava Yolları Sahası’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Arnavutluk’u konuk edecek. Mücadele, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanacak.

İLK MAÇ 1-1 BİTTİ

Millîlerimiz, Arnavutluk ile daha önce 28 Kasım’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşmış ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından Ay-Yıldızlılar, Riva’da U23 Kadın Millî Takımımız ile bir hazırlık karşılaşması daha oynayarak kamp temposunu sürdürmüştü.

riva.jpg

TAKVİM ZORLU

Türkiye, Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta 3 Mart 2026’da Malta’yı konuk ederek resmi maçlarına başlayacak. Ardından 7 Mart’ta Kuzey İrlanda deplasmanına çıkacak olan Millîler, 14 Nisan’da ise İsviçre ile karşılaşacak.

9 HAZİRAN'DA MALTA'DA

Ay-Yıldızlılar, 18 Nisan 2026’da İsviçre’yi, 5 Haziran’da ise Kuzey İrlanda’yı Türkiye’de ağırlayacak. Grup etabının son mücadelesi ise 9 Haziran 2026’da Malta deplasmanında oynanacak.

Hazırlık sürecini tamamlayan Kadın A Millî Takımımız, bugün oynanacak Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte elemeler öncesi son provasını yapacak.

