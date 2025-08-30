Milli takım başaramadı
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ilk maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 (25-19, 31-29, 19-25, 25-16) mağlup oldu.
Millilerimiz, FIPAV Kupası'ndaki ikinci maçında bugün saat 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka, İtalya Voleybol Federasyonu'nun (Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV) YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
İTALYA-TÜRKİYE: 3-1
SALON: Palavela, Torino
HAKEMLER: Marigliano, Marco Pasin
İTALYA: Michieletto 13, Russo 7, Rychlicki 20, Porro 14, Galassi 5, Sbertoli, Balaso (L) (Giannelli 1, Sani 1, Sanguinetti)
TÜRKİYE: Efe Bayram 4, Ahmet Tümer 5, Murat Yenipazar 3, Efe Mandıracı 12, Yiğit Savaş Kaplan 9, Adis Lagumdzija 20, Beytullah Hatipoglu (L) (Gökçen Yüksel 4, Cafer Kirkit 4, Muhammed Kaya)
SETLER: 25-19, 31-29, 19-25, 25-16
SÜRE: 121 dakika