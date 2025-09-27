Milli maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyata alındı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Angolalı pivotu Jilson Bango, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası dizinden ameliyata alındı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Fenerbahçe: 39 Antalyaspor: 8

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Oyuncumuz Jilson Bango, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir diz ameliyatı geçirdi.

Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Bango milli maçta sakatlandı

Bango, Angola Milli Takımı formasıyla Yeşil Burun Adaları’na karşı oynanan AfroBasket 2025 çeyrek final mücadelesinde dizinden sakatlanmıştı. İstanbul’da yapılan kontrollerde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bango 6 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE'DE ROTASYON

Jilson Bango’nun uzun süreli yokluğu, Fenerbahçe Beko’nun pota altı rotasyonunda önemli bir boşluk yaratacak. Teknik ekip, sezonun kritik döneminde bu eksikliği nasıl telafi edeceği konusunda alternatif arayışlarına başladı. Sarı Lacivertliler, Bango’nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve parkelere güçlü bir dönüş yapmasını umutla bekliyor.