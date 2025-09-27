Milli isim İspanya'da ikinci oldu

Milli isim İspanya'da ikinci oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası’nın ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 10. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Yarışın başından sonuna kadar Valentin Debise ile mücadele eden Öncü, MotorLand Aragon Pisti'ndeki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

17. SIRADA TAMAMLADI

Türkiye adına genç motosikletçi Kadir Erbay da ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda gaza bastı.

Wildcard ile dünya şampiyonasına katılan Kadir Erbay 24. sıradan başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarışta, Ducati Panigale takımından Fransız sürücü Valentin Debise birinci, Yamaha ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi ise üçüncü oldu.

Milli sporcu Can Öncü, yarın Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında TSİ 13.35'te zirveye doğru gazlayacağı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

