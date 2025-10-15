Milli futbolcu vergi rekortmenleri listesine girdi

Türkiye'de 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde illerde futbolcular dikkat çekmişti.

Konya ve Sivas'ta listede futbolcular da yer almıştı.

Listelere bir de milli futbolcu girdi.

Trabzon 61 Saat'in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde, Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır da girdi.

Uğurcan Çakır'in Trabzonspor'da forma giydiği dönemde beyan ettiği gelir üzerinden 22 milyon 714 bin 624 lira vergi verdiği belirtildi. Milli oyuncu bu vergiyle Trabzon'da 3. sırada yer aldı.

GALATASARAY'A 36 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Uğurcan Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Ay yine parlıyor yıldız yine ışıldıyor: Milli takım bize ne anlatıyor?

Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Uğurcan'ın ilk yıl için 110 milyon lira, 2. yıl için 120 milyon lira, 3. yıl için 130 milyon lira, 4. yıl için 140 milyon lira, 5. yıl için de 150 milyon lira karşılığında imza attığı belirtilmişti.

Trabzon'da vergi rekortmenleri listesinde ise ilk sırayı başkan Ertuğrul Doğan'ın şirketi almıştı.