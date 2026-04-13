Mete Gazoz bronz madalya kazandı

Milli sporcu Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya kazandı.

Puebla kentindeki organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay bireysel yarı finalinde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'e yenilerek üçüncülük maçına çıktı.

Mete Gazoz: Dünyada bu sahayı benden iyi bilen yok

Milli sporcu, bu karşılaşmada Meksikalı rakibi Matias Grande'yi 7-3 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIM GÜMÜŞTE KALDI

Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, ABD'ye karşı gümüş madalyada kaldı. Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan ve Dünya Yenihayat'tan oluşan takım, finalde Çin'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karışık takım kategorisinde ise Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz ikilisi, Kolombiya'yı 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika ayağını, 3 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.