Mete Gazoz: Dünyada bu sahayı benden iyi bilen yok

Mete Gazoz: Dünyada bu sahayı benden iyi bilen yok
Yayınlanma:
Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ile sezona iyi başlamayı amaçlıyor. - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz iddialı konuşurken, "Performansımızı bu şampiyonada en üst seviyede gösterecek şekilde hazırlanıyoruz. Son şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na çıkacağım" dedi.

Okçuluk Milli Takımı, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı madalya sıralamasında birinci tamamlamayı hedefliyor.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Ay Yıldızlılarda Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da bu yıl yapılacak uluslararası organizasyonları sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.mete.jpeg"2026'dan çok umutluyum" diyen Mete, "Çalışmalarım çok güzel gidiyor. Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın çok güzel geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA BU SAHAYI BENDEN İYİ BİLEN YOK"

Şampiyonanın Antalya'da yapılmasının kendileri için avantaj olduğunu aktaran Mete Gazoz, "Dünyada bu sahayı ve kenti bizden daha iyi bilen kimse yok. Hava şartlarına hakimiz. Performansımızı bu şampiyonada en üst seviyede gösterecek şekilde hazırlanıyoruz. Son şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na çıkacağım. Daha önce aldığımı başarıların benim için önemi yok. Alındı ve bitti. Sanki ilk defa şampiyonaya çıkıyormuş gibi hazırlanıyorum. İlk günkü heyecanla bu şampiyonada yer alacağım." değerlendirmesinde bulundu.

YUSUF GÖKTUĞ ERGİN İDDİALI KONUŞTU

Antalya'da kampta bulunan Okçuluk Milli Takımı'nda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin, bu yıl yapılacak şampiyonaların hazırlıklarını yoğun bir çalışma temposuyla sürdürdüklerini söyledi.
Ergin, kendileri açısından yılın en önemli turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'nın 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı.
Avrupa şampiyonalarının önemli olduğunu belirten Ergin, "Son 7-8 yıldır katıldığımız tüm Avrupa yarışmalarını hem altın madalya sayısında hem de en çok madalya alan ülkeler arasında birinci sırada bitiriyoruz. Bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Kendi evimizde daha fazla madalya almak istiyoruz." dedi.
Antalya'da turnuvaya ev sahipliği yapmanın önemine işaret eden Ergin, "Kendi saha ve seyircimiz önünde daha başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Tüm Antalyalıları mayıs ayında bizi desteklemeye bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak:AA

İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Spor
Atletico Madrid İstanbul kedilerini paylaştı
Atletico Madrid İstanbul kedilerini paylaştı
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol yine sahnede
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol yine sahnede
Erzurum FK'ya 2-0 kazandığı Amedspor maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu
Erzurum FK'ya 2-0 kazandığı Amedspor maçıyla ilgili kötü haber: TFF duyurdu