Merih Demiral krizi: Satılık değil

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen Merih Demiral, memleketi Kocaeli Karamürsel’i karıştırdı.

“17 MİLYON TL ÖDENECEK”

Milli futbolcu ve abisinin geçtiğimiz günlerde Karamürsel Belediye Binası’nın yanında bulunan işletmeyi devraldığı açıklandı. Yatırımı duyuran Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz, Merih Demiral ve abisinin 17 milyon TL ödeneceğini dile getirdi.

İŞLETME SAHİBİ İDDİALARI YALANLADI

Ancak EnKocaeli’de yer alan habere göre söz konusu işletmenin sahibi Aydın Ertan, satın alma iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

“TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR”

Aydın Ertan açıklamasında "17 milyona satılık bir işletmemiz yok. Çıkan haberler ve konuşulan rakamlar tamamen hayal ürünüdür. Sırf gündem yaratmak için yapılan ya da yaptırılan dedikodulara kimse inanmasın. Bizler hizmet vermeye devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.