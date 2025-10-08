Menemen FK Can'ın omuzlarında

Menemen FK Can'ın omuzlarında
Yayınlanma:
Ege temsilcisi Menemen FK'da Can Koç'un performansı dikkat çekti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 14 puan toplayarak güçlü rakiplerinin arasında Play-Off hattında dördüncü sıraya adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü'nü tecrübeli yıldızı Seçim Can Koç sırtlıyor. Son iki sezondur Menemen forması giyen 28 yaşındaki 10 numara geçen yıl 13 gol attı.

TFF açıkladı: Antrenmana katılmadıTFF açıkladı: Antrenmana katılmadı

Seçim Can bu sezon başında birçok as oyuncu ayrılmasına rağmen takımında kaldı. Lige çok iyi başlayan futbolcu oynadığı 6 maçta, 7 kez ağları sarsarak krallık yarışına da ortak oldu.

4 MAÇTA DA AĞLARI HAVALANDIRDI

Takımının kazandığı 4 maçta da skor üreten Seçim Can, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmalarında 2'şer, Muşspor mücadelesinde 1 gol attı.

CAN ATTI MENEMEN KAYBETMEDİ

Menemen, Seçim Can'ın gol attığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Yıldız futbolcu Menemen FK'nın galibiyeti uzatma dakikalarında kaçırıp 1-1'lik beraberliğe razı olduğu son 68 Aksaray Belediyespor maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

