Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya tepki

Yayınlanma:
Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topal, Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

Teknik direktör Mehmet Topal, Portekizli meslektaşı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesinin talihsiz ve yanlış olduğunu söyledi.

Son olarak Romanya ekibi Petrolul'da görev yapan 39 yaşındaki teknik adam, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

mehmet-topal.jpg
Mehmet Topal

"AÇIKLAMA YAPARKEN DİKKAT ETMELİ"

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Benfica takımıyla anlaşan Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım" ifadesi hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kim olursa olsun, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de olabilir. Bu konuda saygıya önem veren biriyim. Tabii onun da ne yaşadıklarını bilemem ama Mourinho gibi önemli bir isim bence açıklama yaparken dikkat etmeli." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

