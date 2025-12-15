Manisa'dan ayrıldı: İsrail takımına gitti

Yayınlanma:
Süper Lig'de mücadele eden Manisa Basket yıldız oyuncusu Isaiah Mobley ile yollarını ayırdı. ABD'li basketbolcu vakit geçirmeden İsrail ekibi Hapoel Jerusalem’le sözleşme imzaladı.

Isaiah Mobley, Manisa Basket’ten Hapoel Jerusalem’e transfer oldu! Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Basket, Amerikalı oyuncu Isaiah Mobley’nin EuroCup temsilcisi Hapoel Jerusalem’e transfer olduğunu duyurdu.

MANİSA'DAN AYRILDI: İSRAİL'E GİRTTİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 11 maçta 6 galibiyet alarak alt sıralarda yer alan Manisa Basket, kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Takımın Amerikalı oyuncusu Isaiah Mobley, İsrail’in EuroCup temsilcisi Hapoel Jerusalem’e transfer oldu.

MANİSA TEŞEKKÜR ETTİ

Manisa Basket kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Teşekkürler Isaiah Mobley! Oyuncumuz Isaiah Mobley EuroCup’ta mücadele eden İsrail ekibi Hapoel Jerusalem’e transfer olmuştur. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

manisa-baskette-mobley-gitti-1063796-315651.jpg

11 MAÇTA 6 GALİBİYET

Süper Lig’de sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Manisa Basket, 11 maçta 6 galibiyet elde ederek alt sıralarda kaldı. Mobley’nin ayrılığı sonrası takımın rotasyonunda nasıl bir değişiklik yapılacağı merak konusu oldu.

isaiah-mobley.jpg

İMZALAR ATILDI

EuroCup’ta mücadele eden Hapoel Jerusalem, Mobley transferiyle kadrosunu güçlendirdi. İsrail ekibi, Amerikalı oyuncunun pota altındaki katkısıyla Avrupa arenasında daha iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

