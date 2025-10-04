Manisa FK ne yaptıysa olmadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
1. Lig ekibi Manisa FK, kötü gidişatı bir türlü durduramadı ve düşme potasına yaklaştı.
1. Lig'de deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişatını bir türlü durduramadı.
DÜŞME POTASININ SINIRINA GELDİ
Siyah-beyazlılar son 5 maçında 4'üncü yenilgisini alarak düşme potasının sınırına geldi.
NE YAPSA OLMADI: ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER
Bu periyotta bir tek Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenebilen Manisa FK, Boluspor'a (D) 2-0, Esenler Erokspor'a 4-3, Bodrum FK'ya 4-0 ve Çorum FK'ya (D) 3-1 kaybetti.
MANİSA FK TARAFTARLARI ENDİŞELENMEYE BAŞLADI
Geçen sezon son haftada kılpayı kümede kalmayı başaran Ege temsilcisi yine taraftarını endişelendirmeye başladı.
MİLLİ ARAYA MORALSİZ GİRDİ
8 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü milli araya da moralsiz girmiş oldu.
Manisa FK, 18 Ekim'de Erzurumspor ile karşılaşacak.