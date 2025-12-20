Gitti Anna Nicoletti geldi Anna Smrek

Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde sürpriz hamle. Gitti Anna Nicoletti, geldi Anna Smrek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde transfer hareketliliği sürüyor. Bu kez sürpriz bir hamle geldi.
Ligin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, 1.93 boyundaki İtalyan oyuncu Anna Nicoletti ile yollarını ayırdı.

whatsapp-image-2025-12-20-at-12-11-33.jpeg

Yapılan açıklama şöyle:
"Takımımızın parçası olduğu 2024-2025 sezonu itibarıyla kulübümüzde pasör çaprazı olarak görev yapan Anna Nicoletti ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır.

Göztepe direnemedi: Eczacıbaşı İzmir'den geçtiGöztepe direnemedi: Eczacıbaşı İzmir'den geçti

Eczacıbaşı Dynavit olarak, kulübümüze verdiği emek, sahadaki profesyonel duruşu ve katkıları için Anna Nicoletti’ye teşekkür eder, kendisine kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

2.07'LİK ANNA SMREK GELDİ

Eczacıbaşı Dynavit, Anna Smrek'i de resmen açıkladı. 2.07 boyundaki Kanadalı takıma katıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

whatsapp-image-2025-12-20-at-12-10-59.jpeg

"Anna Smrek, kiralık olarak geçirdiği dönemin ardından Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı. 2003 doğumlu pasör çaprazı; Aras Kargo Spor Kulübü tecrübesinden önce sırasıyla 2021 yılı NCAA Şampiyonluğu, 2024-2025 sezonu İtalya Ligi finali, İtalya Kupası finali, CEV Şampiyonlar Ligi finali ve Kanada milli takım tecrübesiyle ligin ikinci yarısı ile beraber turuncu-beyaz formamızla sahada olacak. Hoş geldin Anna!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

