Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemi açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftası, bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.

Konyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

Günün son maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Konyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının hakemi ise Ali Yılmaz.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün oynanacak mücadelelerin VAR hakemlerini açıkladı.

İşte maçların VAR hakemleri:

14.30 Konyaspor - Kayserispor: VAR: Kadir Sağlam / AVAR: Hakan Yemişken

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: VAR: Ferhan Kestanlıoğlu / AVAR: Serkan Çimen

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Mustafa Savranlar

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

