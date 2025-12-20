Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 17. haftası, bugün oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.
Konyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Fenerbahçe ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
Günün son maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Onana: Kendimi yaşlı hissediyorum
MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
Konyaspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçının hakemi ise Ali Yılmaz.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün oynanacak mücadelelerin VAR hakemlerini açıkladı.
İşte maçların VAR hakemleri:
14.30 Konyaspor - Kayserispor: VAR: Kadir Sağlam / AVAR: Hakan Yemişken
17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: VAR: Ferhan Kestanlıoğlu / AVAR: Serkan Çimen
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR: Ömer Faruk Turtay / AVAR: Mustafa Savranlar