Şampiyon atletler İstanbul'a geri dönüyor

2012’den bu yana Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) “Gold Label” yol yarışları kategorisinde bulunan ve bu ünvanı en uzun süre taşıyan maratonlardan biri olan Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl da oldukça güçlü bir sporcu listesiyle koşulacak.

Maratona 19’u kadın 43 elit atletin yanı sıra 6 bini 42K, 13 bini 15,5K, 18 bini Kurumsal Koşu ve 5 bini Halk Koşusu olmak üzere toplamda 42 bin kişinin katılması bekleniyor. Maratona dair tüm bilgilere maraton.istanbul adresinden ulaşılabilirken, yarışa katılmak isteyen kişiler 14 Ekim tarihine dek event.spor.istanbul adresinden kayıt yaptırabilecek.

PROF. DR. BİLGE DONUK: “ATLETLER İÇİN DE AYRICALIKLI BİR MARATON”

Maratonda daha önce koşmuş atletlerin İstanbul’da tekrar yarışmak istemesinin organizasyondan duyulan memnuniyeti gösterdiğini vurgulayan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, “Dünyanın tek kıtalar arası maratonu olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Gold Label sahibi yarışımızda bu yıl da seçkin sporculara ev sahipliği yapacağız. Özellikle son şampiyonların bir kez daha katılım göstermeleri, İstanbul Maratonu’nun elit atletler nezdinde yüksek düzeyde önem atfedilen, saygın ve istikrarlı bir organizasyon olduğunu ortaya koymaktadır. İstanbul, katılımcılara yine uluslararası düzeyde ayrıcalıklı bir maraton deneyimi sunacaktır” dedi.

İstanbul’un doğal ve tarihî güzellikleriyle bezeli parkurda koşulacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda madalya rekabeti yine nefesleri kesecek. Bu seneki elit atletler arasında gözler erkeklerde son şampiyon Dejene Debela ve kadınlarda tacın son sahibi Ruth Jebet’in üzerinde. Debela ve Jebet yalnızca tahtlarını korumak için değil, geçtiğimiz yıl zor hava koşullarında elde ettikleri dereceleri geliştirmek için de koşacak.

DEBELA DUBLE YAPMAK İSTİYOR

Dejene Debela, yaşadığı sakatlıkları atlattıktan sonra katıldığı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda 2:11:40 ile koşmuş ve kariyerinin en büyük zaferini yaşamıştı. En iyi derecesini 2:05:46 ile ikinci tamamladığı 2019 Şikago Maratonu’nda tutturan Etiyopyalı, İstanbul’da bu yıl katıldığı en büyük yarışta koşacak.

Debela’yı zorlayabilecek isimlere bakıldığında ise iki Kenyalı sporcu göze çarpıyor. Son iki yılda art arda güçlü maraton performansları sergileyen Rhonzas Lokitam Kilimo, İstanbul Maratonu’na katılacak atletlerin en iyi derecelerine bakıldığında en hızlı ikinci isim konumunda. 29 yaşındaki Kilimo, 2023’te Hamburg’da 2:08:08 ile beşinci olduktan sonra geçtiğimiz yıl da Seul Maratonu’nu 2:06:09 ile koştu ve kişisel rekorunu elde ettiği bu yarışı ikinci tamamladı.

Kilimo’nun vatandaşı Denis Chirchir de İstanbul’a kürsünün önemli adaylarından biri olarak geliyor. 35 yaşındaki Kenyalı, iki yıl önce Hannover’de 2:07:17 ile kişisel rekorunu kırdı ve maratonu ikinci sırada tamamladı. Ünlü İtalyan antrenör Renato Canova ile çalışmalarını sürdüren Chirchir, geçtiğimiz yıl Košice Maratonu’nda 2:07:50’lik derecesiyle zafere ulaşmıştı.

Erkeklerde Afrika dışından gelen elit atletlerden biri olan Yeni Zelandalı Jake Robertson, 2:08:26’lık kişisel en iyi derecesine rağmen son yıllarını sakatlıklarla boğuşarak geçirdi. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu ile birlikte bu seneki ilk yarışını koşacak Robertson, talihsiz günleri İstanbul’da geride bırakmayı hedefliyor.

JEBET-ASSEFA REKABETİ İSTANBUL’A TAŞINIYOR

Kenya doğumlu olmasına rağmen 16 yaşından bu yana Bahreyn adına yarışan ve geçtiğimiz seneki İstanbul Maratonu’nda şampiyonluğa uzanan Ruth Jebet, bu yıl da kadınlarda en büyük favori konumunda. 28 yaşındaki isim, 2016 yılında hem Rio Olimpiyat Oyunları’nda 3000 metre su engelli altın madalyasını kazanmış hem de aynı kategoride Paris’te dönemin dünya rekorunu kırmıştı. Geçen yıl İstanbul’da kişisel maraton rekorunu kırmayı hedeflemesine rağmen rüzgâr nedeniyle 2:24:45’te kalan Jebet, yine de en yakın rakibiyle arasında yaklaşık dokuz dakikalık fark açmayı başarmış ve 2015’ten bu yana İstanbul’da görülen en büyük farkla zafere ulaşmıştı.

Bu yıl Daegu’da 2:25:43’lük derecesiyle ikinci olan ve İstanbul’a üst üste ikinci şampiyonluk hedefiyle gelecek Ruth Jebet için zafere giden yol ise pek kolay olmayacak. Kadınlarda Jebet’in 2:23:08’lik en iyi derecesine oldukça yaklaşan performanslara sahip iki Etiyopyalı isim de İstanbul’da ipi göğüsleyebilmek için koşacak. 2023’te koştuğu ilk maratonunda Dubai’de 2:23:17 ile koşan Tigst Getnet ve yine aynı yıl Amsterdam’da 2:23:33 ile koşan Sofia Assefa, son şampiyon Ruth Jebet’in başını ağrıtabilecek isimler olarak dikkat çekiyor. Özellikle on yıl önce Jebet’i pistte üç kez geçmeyi başaran Assefa, iyi tanıdığı rakibini birlikte katılacakları ilk yol yarışında da geride bırakmak istiyor.