Manchester City'i Foden kurtardı
Premier Lig'de Manchester City, 90+1'de Phil Foden'ın attığı golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇI MANCHESTER CITY KAZANDI

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Manchester City, 1. dakikada Phil Foden ve 25. dakikada Gvardiol'un golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Calvert-Lewin, 49. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

68. dakikada Leeds United'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Nmecha'nın şutunu Donnarumma kurtardı ancak dönen topu tamamladı ve durum 2-2'ye geldi.

PHIL FODEN GALİBİYETİ GETİRDİ

Phil Foden, 90+1'de attığı golle Manchester City'e 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 25 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Leeds United ise 11 puanla küme hattında 18. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

