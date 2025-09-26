Manchester City imzayı attırdı
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nico O'Reilly'nin sözleşmesini yeniledi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.
CITY'E 8 YAŞINDA KATILDI
20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.
LİGDE 9. SIRADA
Manchester City, Premier Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.
Kaynak:Haber Merkezi / AA