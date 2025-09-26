Manchester City imzayı attırdı

Manchester City imzayı attırdı
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nico O'Reilly'nin sözleşmesini yeniledi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Okan Buruk 3 değişiklik yaptıOkan Buruk 3 değişiklik yaptı

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

ni.jpg
Nico O'Reilly ve teknik direktör Pep Guardiola

CITY'E 8 YAŞINDA KATILDI

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

LİGDE 9. SIRADA

Manchester City, Premier Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Spor
Icardi attı: Galatasaray tek golle kazandı
Icardi attı: Galatasaray tek golle kazandı
Galatasaray'da sakatlık: Maça devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık: Maça devam edemedi
Caner Erkin affını istedi
Caner Erkin affını istedi