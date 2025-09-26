Manchester City imzayı attırdı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Nico O'Reilly ile 2030 yazına kadar geçerli 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

Nico O'Reilly ve teknik direktör Pep Guardiola

CITY'E 8 YAŞINDA KATILDI

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.

LİGDE 9. SIRADA

Manchester City, Premier Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.