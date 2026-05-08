Mahallenin muhtarı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu!
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nin Muhtarı Niyazi Cahan, zeytinlik alanda traktörünün üstünde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir muhtar, zeytinlik alanda traktörü üzerinde ölü bulundu. Kayranlar Mahallesi Firdanlar mevkisindeki zeytinlik alanda, bir kişinin traktör üzerinde hareketsiz durduğu gören yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla, av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen kişinin Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan olduğunu belirlendi. 53 yaşındaki Cahan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

