Sadettin Saran'dan seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran, Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim takvimine dair yaşanan tartışmalar sürüyor.
''PAZARTESİ GÜNÜ NETLİK KAZANACAK''

TRT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Haziran’da Kadıköy’de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması nedeniyle seçim tarihinin ertelenebileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi ise seçimin planlanan tarihte yapılması gerektiği konusunda ortak tavır sergilemişti.

SADETTİN SARAN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık seçiminin olacağını "Yine ben, verdiğim söz üzerine bugün camiamın karşısına çıkıyorum. Hepinizin yakından bildiği üzere görev süremizin henüz başında yaşanan saha dışı gelişmeler ve oluşan şartlar, o gün farklı bir değerlendirme yapmamızı mümkün kılmamıştı. O gün nasıl ki sorumluluktan kaçmadıysak, bugün de verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Sezon boyunca bazı kararları, şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına bilinçli şekilde erteledik. Ancak gelinen noktada, bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır. Bu nedenle; camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum." ifadeleriyle açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

