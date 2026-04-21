Maçta boynu kırıldı: Dünya Kupası öncesi korkunç sakatlık

Maçta boynu kırıldı: Dünya Kupası öncesi korkunç sakatlık
Dünya Kupası'nın başlamasına 2 ay kala A Milli takımımızın rakibi ABD'yi sarsan bir sakatlık haberi geldi.

Alman futbolunun efsane ismi Jürgen Klinsmann'ın oğlu Jonathan Klinsmann büyük bir sakatlık yaşadı.
İtalya 2. Lig ekibi Cesena’da forma giyen ABD’li kaleci Jonathan Klinsmann, Palermo deplasmanında yaşanan çarpışma sonrası boyun omurunda kırık tespit edilerek hastaneye kaldırıldı.

YERDE HAREKETSİZ KALDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki kaleci, yerde uzun süre hareketsiz kaldı. Yapılan kontrollerin ardından acilen hastaneye götürüldü.

UZUN SÜRE FUTBOL OYNAYAMAYACAK

Hastanede yapılan tetkiklerde boyun omurunda kırık belirlendi. Bu ciddi sakatlık nedeniyle Klinsmann’ın sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklandı.

HESABINDAN AÇIKLADI

Instagram hesabından açıklama yapan Klinsmann, “Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK

Eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann’ın oğlu olan Jonathan, ABD Milli Takımı’na davet edilmişti ancak henüz resmi bir maçta forma giymemişti. Dünya Kupası öncesi yaşanan bu sakatlık, ABD’nin kaleci rotasyonunda önemli bir kayıp olarak dikkat çekti. Bu gelişme, Dünya Kupası öncesi ABD Milli Takımı için ciddi bir moral bozukluğu yaratırken, futbol kamuoyunda Klinsmann’ın sahalara dönüş süreci merakla bekleniyor.

