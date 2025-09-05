Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı

Paris Saint-Germain'in başına geçtiğinden beri başarıdan başarıya koşan Luis Enrique'nin dün talihsiz bir bisiklet kazası geçirdiği öğrenildi.

Kulübü tarafından yapılan açıklamada, başarılı teknik adamın kaza sonucu köprücük kemiğini kırdığını ve acil servise kaldırıldığı bildirildi.

PSG, Enrique'nin ameliyat edileceğini duyurdu.

Fransız devi tarafından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, cuma günü geçirdiği bisiklet kazasının ardından acil servise kaldırıldı ve kırık köprücük kemiği nedeniyle ameliyata alınacak. Paris Saint-Germain, Luis Enrique'ye tam desteğini ifade ediyor ve kendisine acil şifalar diliyor. Kulüp, kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşacak" ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3'TE 3 YAPMIŞTI

İspanyol teknik direktör, PSG'nin başında geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonluğu yaşayarak tarihi bir başarı elde etmişti.