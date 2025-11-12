Ligler devam edecek mi? Hacıosmanoğlu açıkladı

Türkiye'de bahis soruşturmasıyla birlikte liglerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Bahis oynayan hakemlerin açıklanmasından sonra futbolcuların da isim listesi duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1024 futbolcunun bahis oynadığını ve bu isimlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

Listede Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu yer alıyor.

Bu gelişmeden sonra TFF, 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verdi.

Hacıosmanoğlu'ndan bir açıklama daha

HACIOSMANOĞLU: FORMÜL BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bahis oynayan oyuncuların en az 3 ay ceza alması bekleniyor. Bu sayının artabileceği belirtilirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu liglerin devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı yayında "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.