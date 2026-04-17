Ligin bitimine 1 hafta kala futbolu bırakma kararı aldı

Yayınlanma:
3. Lig ekibi Söke 1970'te forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Anıl Taşdemir, ligin bitimine 1 hafta kala aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Söke ekibi, tecrübeli futbolcuya veda etti.

Kulüpten, "Söke'mizde doğdu, Söke'mizde futbola başladı, Söke'mizde kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun Söke'nin gururu Anıl Taşdemir" mesajı paylaşıldı.
Bu sezon ligde 7, kupada 1 maçta kırmızı-siyahlı formayı terleten 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 47, 1'inci Lig'de 248, 2'nci Lig'de 56, 3'üncü Lig'de 34 müsabakaya çıktı. Anıl, alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı terletti.

''SON ANTRENMANINA ÇIKTI''

Söke temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir, bugünkü idmanla birlikte futbolculuk kariyerinin son antrenmanına çıktı. Tüm teknik heyetin ve takım arkadaşlarının alkışlarıyla son antrenmanına katılan 1988 doğumlu Söke’de futbol hayatına başlayan oyuncumuz, böylelikle futbolculuk hayatını Söke'de noktaladı. Söke doğumlu olan Taşdemir, antrenman sonunda ise takım arkadaşları tarafından havaya atılarak uğurlandı. Anıl Taşdemir'e yıllar boyu Türk futboluna, Söke'mize ve kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerinden sonraki hayatında başarılar diliyoruz." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Spor
Galatasaray Victor Osimhen kararını resmen açıkladı
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Fenerbahçe'den Rizespor maçına saatler kala iptal açıklaması
