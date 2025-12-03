Kupada 7 gollü maç: Yağmur gibi geldi
Türkiye Kupası maçında gol yağdırdı. Goller yağmur gibi geldi. Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda Çankayaspor'u 6-1 yenerek gruplara kaldı.
9. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Taşkın İlter'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde Seşlar, meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 1-0.
15. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Metehan Altunbaş, ceza yayının sağ tarafından ayağının dışıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-0.
25. dakikada Eyüpspor, 3. golü buldu. Talha Ulvan ile verkaç yapan Ampem'in ceza yayından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Kaan Çinkaya'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.
İlk yarı Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. YARIDA DA DEVAM ETTİ
48. dakikada Çankayaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Tekin, topu arka direğe ortaladı. Kalecinin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Tunahan Akpınar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
82. dakikada Eyüpspor, penaltıdan farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sadia'ya Yusuf Tekin müdahalesi sonrasında hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saiz, yaptığı vuruşla penaltı atışını gole çevirdi: 4-1.
85. dakikada Eyüpspor, durumu 5-1'e getirdi. Kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sadia, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasının sağından yakın direğe yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 5-1.
90+2. dakikada Eyüpspor, attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Seşlar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Legowski, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza yayı önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 6-1.
Eyüpspor, karşılaşmayı 6-1 kazandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Kerem İlitangil
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Burak Işık), Mendy, Baran Ali Gezek, Halil Akbunar (Dk. 72 Kutlay Şatlı), Taşkın İlter, Saiz, Yalçın Kayan (Dk. 46 Legowski), Seşlar, Metehan Altunbaş (Dk. 83 Ömer Kara), Ampem (Dk. 46 Sadia)
Astor Enerji Çankayaspor: Kaan Çinkaya, İsmail Cem Kara, Muhammet Araz, Ümit Kurt (Dk. 78 Said Osman Oğultay), Yusuf Tekin, Oğuzhan Kandemir, Ada Osman, Salih Baştunçoğlu (Dk. 78 Mehmet Can Güngör), Tunahan Akpınar (Dk. 72 Erk Barış Eseller), Celil Çelikel (Dk. 85 Engin Ekin Ekinci), Yasin Kasal (Dk. 85 Kerem Demir)
Goller: Dk. 9 Seşlar, Dk. 15 Metehan Altunbaş, Dk. 25 Ampem, Dk. 82 (Penaltıdan) Saiz, Dk. 85 Sadia, Dk. 90+2 Legowski (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Tunahan Akpınar (Astor Enerji Çankayaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Muhammet Araz (Astor Enerji Çankayaspor), Dk. 66 Legowski, Dk. 79 Talha Ülvan (ikas Eyüpspor)