Bolivya Kupası çeyrek final rövanşında Real Oruro ile Blooming arasında oynanan karşılaşma futbol tarihine skandal bir olayla geçti.

2-2 biten maçın ardından Blooming yarı finale yükselirken, son düdükle birlikte sahada büyük bir kavga çıktı.

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda hakem, futbolcular ve teknik heyete kırmızı kart yağdırdı.

Maç sonrası saha savaş alanına döndü

17 KIRMIZI KART ÇIKTI

Hakem raporuna göre iki takımdan toplam 17 kişi oyun dışı kaldı.

11 futbolcu kırmızı kart gördü.

6 teknik heyet üyesi de cezalandırıldı.

Blooming cephesinde 7 oyuncu oyundan atıldı.

Yarı finale yükselen Blooming’de kırmızı kart gören isimler:

Cesar Menacho, Gabriel Valverde, Richet Gomez, Franco Posse, Cesar Romero, Hector Suarez, Roberto Carlos Melgar.

ORTALIK KARIŞTI

Real Oruro’da da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Real Oruro’da ise şu oyuncular oyun dışı kaldı:

Julio Vila, Raul Gómez, Yerco Vallejos, Eduardo Álvarez.

Her iki takımda da 3’er teknik heyet personeli kırmızı kart gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolivya Futbol Federasyonu, yaşanan olayların ardından geniş çaplı disiplin soruşturması başlattı. Çeyrek final rövanşı sonrası ortaya çıkan görüntüler, ülke futbolunda büyük tartışma başlattı.

İŞTE HAKEM RAPORU: