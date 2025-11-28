Kovulma sonrası ilk yorum Arda Turan'dan geldi: Kıskandığım biriydi

Kovulma sonrası ilk yorum Arda Turan'dan geldi: Kıskandığım biriydi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Shakhtar Donetsk’in Konferans Ligi’nde Shamrock Rovers’ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Arda Turan, Dinamo Kiev’in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi ile yollarını ayırmasına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Shamrock Rovers’ı 2-1 mağlup etti. Ukrayna ekibi bu sonuçla 9 puanla 4. sıraya yerleşirken, maç öncesinde Dinamo Kiev’in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi’nin görevine son verilmesi gündeme damga vurdu.

shovkovskyi.jpg
Shovkovskyi'nin kovulmasına Arda Turan'dan sürpriz çıkış

KOVULMA SONRASI İLK TEPKİ ARDA TURAN'DAN

Arda Turan, Shovkovskyi’nin görevden alınmasıyla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi:

Shovkovskyi, buraya geldiğimden beri kıskandığım bir teknik direktör. Şampiyon oldu ve ligimizde rekabeti ve motivasyonu artırdı.
Sadece beş altı aydır çalışıyor olmamıza rağmen rakibi olmaktan memnunum. Ona çok saygı duyuyorum.

"BAŞARILAR DİLERİM"

Turan, Shovkovskyi’ye duyduğu saygıyı vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi rakip olarak karşılaşmasak bile, gelecekteki kariyerinde başarılar dilerim.
Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu, çünkü takımımıza ve organizasyonumuza daha fazla odaklanmak istiyoruz.

Arda Turan Shamrock Rovers maçıyla ilgili olarak da "Maça çok iyi başladık, rakip savunmayla başa çıkmak için çözümlerimiz hazırdı ve bunları çoğu zaman uygulamaya koymayı başardık. Sonra hızlı bir gol bulduk. Rüzgar ve bazı oyuncularımızın oyun pratiği eksikliği pas kalitemizi etkiledi ama golün ardından oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başardık.

arda.jpg
Arda Turan: Hak ettik

Sonra daha fazla domine ettik ama dediğim gibi, şampiyonlara karşı oynuyoruz ve zaman zaman kontrolü kaybetmek ve baskıya yenik düşmek normaldi. İkinci yarıda gol yememize rağmen sahada doğru hareket ettik. İkinci golü de atıp maçı kazanmayı başardık" yorumunda bulundu.

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı
Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı
Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
UEFA toplantısında Türkiye örneği
UEFA toplantısında Türkiye örneği