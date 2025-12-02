Korkak takım suçlaması: Nihat Kahveci topa tuttu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin sahadaki performansını eleştirdi. Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin güçlü kadrosuna rağmen ürkek bir oyun sergilediğini söyledi ve Tedesco başta olmak üzere Sarı Lacivertlileri topa tuttu.

Taraftarların haftalardır beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı. Ancak hakem Yasin Kol'un kararlar tartışılmaya devam ediyor.
Galatasaray, Kadıköy'de Leroy Sane’nin golüyle öne geçerken, Jhon Duran uzatma dakikalarında skoru dengeledi. Bu sonuçla Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe zirveye yerleşme fırsatını kaçırdı. Mücadelenin ardından Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında derbiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eski milli oyuncu bazı isimleri topa tuttu.

Nihat Kahveci derbideki futbolu beğenmedi

"KAZANAN KİM?"

Kahveci, maçın sonucunu sorgulayarak, “İki takım da berabere kaldı, Galatasaray lider dönüyor. Bugünün kazananı kim? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Harcanan paralara ve sahadaki oyuna baktığımda sınıfta kaldılar” ifadelerini kullandı.

"KÖTÜNÜN İYİSİ"

Galatasaray’ın zorluklara rağmen sahadan lider dönmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kahveci, “Son anda galibiyeti kaçırsalar da kötünün iyisi diyerek mutlu olmalılar” dedi.

"KORKAK BİR TAKIM"

Sarı - Lacivertlilerin performansını eleştiren Kahveci, “Derinlikli bir kadrosu vardı, bu maça en güçlü şekilde geldin. İlk şutu 88. dakikada attın. Böyle oynamamalıydın. İlk yarıda korkak ve ürkek bir takım vardı. Yediği gol hatalar zinciri” sözleriyle Fenerbahçe’nin oyununu yetersiz buldu.

TOPA TUTTU

Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin Faslı yıldızını da eleştirdi ve şunları söyledi:

Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir.

