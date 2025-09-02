Konyaspor'un 3 maçta kazandığı para belli oldu

Süper Lig’in ilk üç haftasında 7 puan toplayan Tümosan Konyaspor, yayın havuzundan 24 milyon 150 bin TL gelir elde ederek sezona ekonomik anlamda da güçlü bir giriş yaptı.

Yeşil - Beyazlılar, Eyüpspor ve Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetlerle 19 milyon 320 bin TL, Göztepe ile oynanan beraberlikten ise 4 milyon 830 bin TL kazandı.

ENFLASYON GÜNCELLEMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Sports arasında yapılan yeni anlaşma doğrultusunda, Süper Lig kulüplerinin yayın gelirleri enflasyon oranına göre artırıldı. Bu sezon her kulüp lige katılım (ayak bastı) bedeli olarak 132 milyon TL alıyor. Galibiyet başına 9,66 milyon TL, beraberlikte ise bu miktar iki takım arasında bölüşülüyor.

Ayrıca geçmiş şampiyonluklara sahip kulüpler, bu başarıları için ek gelir elde ediyor. Sezon sonunda ise lig sıralamasına göre kulüplere ekstra ödemeler yapılacak. Şampiyon olan takım 228 milyon TL, ikinci 182 milyon TL, üçüncü 136 milyon TL, dördüncü 91 milyon TL, beşinci 46 milyon TL ve altıncı 23 milyon TL sıralama ödülü alacak.

GEÇEN SEZON 6 MİLYON DOLAR TOPLADI

Tümosan Konyaspor’un ilk üç haftadaki performansı sadece sahada değil, kasada da karşılık buldu. Kulüp, yayın gelirleriyle birlikte sezonun geri kalanında daha güçlü bir bütçeyle yoluna devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Konyaspor, toplamda 5.9 milyon dolar yayın geliri elde etmişti