Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi art arda istifalar

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Konyaspor’da maç öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yönetim Kurulu’ndan iki üye görevlerinden istifa etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konyaspor Kulübü, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Celalettin Hakan Katırcı ve Sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Konyaspor yönetiminde sürpriz istifa

YENİ İSİMLER GİRECEK

Kulüp, pazartesi akşamı yapılacak toplantıda yedek listeden iki ismin yönetim kuruluna dahil edileceğini açıkladı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ

Bu istifa kararları, Trabzonspor ile oynanacak kritik maç öncesinde camiada sürpriz bir gündem oluşturdu.