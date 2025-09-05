Konya'da Milli takım alarmı

Ay-yıldızlılar, 7 Eylül Pazar günü oynanacak kritik karşılaşma için Konya’ya gelerek kampa girdi. Şehirde milli maç coşkusu şimdiden sokaklara taşmış durumda.

Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden milliler, özel uçakla gece saatlerinde Konya’ya ulaştı. Ramada Otel’de konaklayan kafile, bugün saat 17.30’da Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde ilk idmanını gerçekleştirecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, yarın saat 14.00’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ 01.30'DA

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, maçın ardından gece 01.30 sularında İstanbul’a dönecek.

MİLLİ MAÇ ALARMI

Konya, milli maç için adeta kırmızı-beyaza büründü. Otellerde doluluk oranı zirveye ulaşırken, şehirdeki esnaf da maçın ekonomik katkısından memnun. Konya Emniyeti, stadyum çevresinde güvenlik önlemlerini günler öncesinden almaya başladı. Güvenlik güçleri Milli maç için alarma geçti. Önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Şehir, hem Türkiye hem de İspanya’dan gelecek devlet erkanı ve spor dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞOV

Biletlerin kısa sürede tükenmesi, karşılaşmaya olan yoğun ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. TFF yetkilileri ile Nalçacılılar Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda, stadyumda coşkulu bir karşılama ve görsel şov planlandı. Taraftarlar, tezahüratları ve koreografileriyle A Milli Takım’a tam destek verecek.