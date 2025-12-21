Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Osimhen'in yokluğunda karar verildi

Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi öncesi ilk 11'ler açıklandı. Okan Buruk, forvet kararını verdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

MAURO ICARDI İLK 11'DE

Karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Icardi'ye ilk 11'de şans verdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN KRİTİK MAÇ

39 puanı bulunan sarı-kırmızılılar maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. Galatasaray galip gelmesi halinde yeniden Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

