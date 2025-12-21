Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Osimhen'in yokluğunda karar verildi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
Galatasaray'da son anda karar değişti: Ayrılık iptal edildi
MAURO ICARDI İLK 11'DE
Karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Icardi'ye ilk 11'de şans verdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN KRİTİK MAÇ
39 puanı bulunan sarı-kırmızılılar maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. Galatasaray galip gelmesi halinde yeniden Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturacak.