Bursaspor'dan Süper Lig hamlesi

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve şampiyonluğa ulaşan Bursaspor eski günlerine dönmek için harekete geçti. TFF 2. Lig'deki Yeşil - Beyazlılar'dan Süper Lig hamlesi geldi.