Bursaspor'dan Süper Lig hamlesi
Yayınlanma:
Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve şampiyonluğa ulaşan Bursaspor eski günlerine dönmek için harekete geçti. TFF 2. Lig'deki Yeşil - Beyazlılar'dan Süper Lig hamlesi geldi.
Bursaspor’da flaş gelişme! TFF 2. Lig ekibi Bursaspor, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor’un deneyimli kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...
DEV SÜPER LİG HAMLESİ
Bursaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, Eyüpspor’dan Halil Akbunar’ı renklerine bağladığını resmi olarak duyurdu.
Yeşil - Beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar!” ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli kanat oyuncusu, Süper Lig’deki tecrübesiyle Bursaspor’un hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Flaş transfer, yeşil-beyazlıların Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik bir adım oldu.
HALİL AKBUNAR KİMDİR?
Halil Akbunar’ın kariyer özeti:
- Doğum yılı: 1994 (31 yaşında)
- Mevkii: Sağ kanat / hücum hattı
- Öne çıkan özellikleri: Hızlı çıkışlar, çizgiye inip orta yapma becerisi, tecrübesiyle oyunu yönlendirme
KARİYERİ:
- Göztepe’de uzun yıllar forma giyerek Süper Lig’de dikkat çekti.
- Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’da oynadı.
- Milli takım seviyesinde de kısa süreli deneyimi bulunuyor.
BURSASPOR'DA BEKLENTİ BÜYÜK
- Tecrübe: Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroya Süper Lig tecrübesiyle liderlik katması bekleniyor.
- Hücum gücü: Kanatlarda hız ve asist potansiyeliyle hücum çeşitliliğini artırmak için gözler yıldız oyuncunun üzerinde olacak.
- Motivasyon: Kariyerinde yeniden çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olarak Bursaspor’da ekstra hırslı olma ihtimali taraftarı şimdiden heyecanlandırdı.
- Taraftar etkisi: Tanınmış bir isim olması, camiada heyecan yaratacak ve tribünlere moral verecek.