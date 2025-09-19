Kerem Aktürkoğlu'na darbe en yakınından geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Temsilcimizin tek golü 8. dakikada Yunus Akgün’den geldi. Milli futbolcunun golün ardından sevinci gündem oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU’NA GÖNDERME
Saha kenarına gelerek uzanan Yunus Akgün’ün bu hareketiyle eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na göndermede bulunduğu iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray dönemindeki en yakın arkadaşının Yunus Akgün olması nedeniyle bu hareket çok konuşuldu.
FENERBAHÇE FORMASIYLA FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI
Benfica’dan Fenerbahçe’ye giden Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti. Çocukluktan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe formasıyla uzanırken fotoğrafı çıkmıştı.
LAUDRUP İDDİASI
Öte yandan Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler ise gol sevincinin Danimarka efsanesi Michael Laudrup’tan özenilerek yapıldığını belirtti.