Kerem Aktürkoğlu'na darbe en yakınından geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkan temsilcimiz Galatasaray, sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Temsilcimizin tek golü 8. dakikada Yunus Akgün’den geldi. Milli futbolcunun golün ardından sevinci gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA GÖNDERME

Saha kenarına gelerek uzanan Yunus Akgün’ün bu hareketiyle eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na göndermede bulunduğu iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray dönemindeki en yakın arkadaşının Yunus Akgün olması nedeniyle bu hareket çok konuşuldu.

Yunus Akgün'ün gol sevinci

FENERBAHÇE FORMASIYLA FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI

Benfica’dan Fenerbahçe’ye giden Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti. Çocukluktan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe formasıyla uzanırken fotoğrafı çıkmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun çocukluk fotoğrafı

LAUDRUP İDDİASI

Öte yandan Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler ise gol sevincinin Danimarka efsanesi Michael Laudrup’tan özenilerek yapıldığını belirtti.