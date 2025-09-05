Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’a konuk olan millilerimiz sahadan 3-2lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Nihat Kahveci, maç öncesi çıkan kavga haberlerine sert tepki gösterdi.

“NEREDE YUNUS’LA KEREM KAVGASI”

Nihat Kahveci açıklamasında "Kerem'in ikinci golü; Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki; o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bi' rahat bırakın! Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin” dedi.

Nihat Kahveci iddialara sert çıktı

“BU BASKI ALTINDA ÇIKTILAR MAÇA”

Yaşananlara çok üzüldüğünü belirten Nihat Kahveci, “Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar. Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu baskı altında çıktılar maça. Bu çocukları artık bi' bırakın! Milli takım kampında bu kadar polemik... Ya kim ya? Mustafa Hoca'nın bir lafı var ya: "İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım” ifadelerini kullandı.