Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e yapılan baskıyı açıkladı
Yayınlanma:
Milli maçın ardından konuşan Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün için çıkan iddiaları sert dille eleştirdi.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’a konuk olan millilerimiz sahadan 3-2lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Nihat Kahveci, maç öncesi çıkan kavga haberlerine sert tepki gösterdi.

“NEREDE YUNUS’LA KEREM KAVGASI”

Nihat Kahveci açıklamasında "Kerem'in ikinci golü; Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki; o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bi' rahat bırakın! Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin” dedi.

nihat-kahveci.webp
Nihat Kahveci iddialara sert çıktı

“BU BASKI ALTINDA ÇIKTILAR MAÇA”

Yaşananlara çok üzüldüğünü belirten Nihat Kahveci, “Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar. Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu baskı altında çıktılar maça. Bu çocukları artık bi' bırakın! Milli takım kampında bu kadar polemik... Ya kim ya? Mustafa Hoca'nın bir lafı var ya: "İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Halkbank Süper Lig'e sponsor oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu
Galatasaraylı futbolcu sakat çıktı: 3 gün sonra anlaşma iptal oldu