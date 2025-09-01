Kerem Aktürkoğlu: Türkiye’nin en büyük en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum

Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere İstanbul'a gelen Kerem Aktürkoğlu, havalimanında konuştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi. Yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan özel uçak, saat 22.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Milli futbolcuyu havalimanında yaklaşık 300 kişilik bir taraftar grubu karşıladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EN ŞEREFLİ KULÜBÜ"

Milli futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok mutluyum. Camiamıza, Fenerbahçe’me kavuştuğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için Fenerbahçe için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu da şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Kerem Aktürkoğlu’nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

