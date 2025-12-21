Erman Toroğlu: İkinci sarıdan at siz acımayın

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray’ın gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti kimseyi aldatmasın

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, 68. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Uruguaylı futbolcu, ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın ardından Torreira'ya dair konuşan Erman Toroğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Toroğlu, oyuncunun 2. sarı karttan atılması gerektiğini savundu.

Erman Toroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Sanane ya! Sanane abi. Türkiye’de hakemler bizim Avrupa’da oynayan takımları Avrupa’ya hazırlayamıyorlar. Niye? Burada büyük takımlarda görmemezlik yapıyorlar. Sonra Avrupa’da atılıyorlar. Sen burda gerekeni yap. Torreira’yı at ikinci sarıdan. Neden atmadın? Kendini ezdin ya. Sonra diyoruz genç hakemler çıksın. Hadi eskiler farklıydı. Onlar zaten çok uyanık idare ediyorlardı. Siz acemisiniz. Siz onu da yapamazsınız. Siz atın siz acımayın.