Kerem Aktürkoğlu pişman etti: Hayal kırıklığıydı
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'na dair konuştu.

Fenerbahçe’den ayrılarak Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’na dair değerlendirmelerde bulundu.

“ALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM”

Kerem Aktürkoğlu’nu ne kadar çok istediğini vurgulayan Jose Mourinho, "Benfica kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, çok önemli bir oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu'nu almak için her şeyi yaptım” dedi.

"KEREM’İ ALAMAMAMIN HAYAL KIRIKLIĞIYDI”

Fenerbahçe’den ayrılışını da bu duruma bağlayan Jose Mourinho, "Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri belki de oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm Kerem'i Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı” ifadelerini kullandı.

“BU BENİM SUÇUM”

Jose Mouriho ayrıca "Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. Kerem şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle olamadı" ifadelerini kullandı.

BENFICA’DA 17 GOL VE 13 ASİST KAYDETTİ

Benfica ile sadece 1 sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıktığı 58 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

