Kenan Yıldız kupaya bir adım daha yaklaştı

Kenan Yıldız kupaya bir adım daha yaklaştı
Yayınlanma:
Juventus, İtalya Kupası'nda Udinese'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Takımın gollerini Jonathan David ve Manuel Locatelli attı. Milli futbolcu Kenan Yıldız karşılaşmada 84 dakika forma giydi.

İtalya Kupası'nda Juventus, son 16 turunda Udinese'yi sahasında konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Siyah-beyazlı ekip, bir üst tura adını yazdırdı.

GOLLERİ DAVID VE LOCATELLİ ATTI

Juventus'un turu getiren golleri 23. dakikada Jonathan David ve 68. dakikada Manuel Locatelli'den geldi. Udinese, bu gollere karşılık veremedi.

KENAN YILDIZ 84 DAKİKA OYNADI

Juventus formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Türk futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada oyundan alındı ve yerine Edon Zhegrova girdi.

kenan-yildiz-udinese-2.jpg
Milli futbolcu ve Juventus'un kaptanı Kenan Yıldız karşılaşmada 84 dakika forma giydi

ÇEYREK FİNALDE ATALANTA VEYA GENOA BEKLİYOR

Juventus, çeyrek finalde Atalanta ile Genoa arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. İtalya Kupası'nda bir üst tura yükselmek için mücadelesine devam edecek.

kenan-yildiz-udinese.jpg

İTALYAN BASINI MAÇIN OYUNCUSUNU SEÇTİ

İtalyan basınında yer alan haberde maçta Juventus’un en iyi oyuncusu gol de atan Jonathan David seçildi:

“Juventus'un en iyi oyuncusu: Jonathan David (7)

Dusan Vlahovic'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı kesinleştikten sonra Kenan Yıldız ile birlikte hücumu yönlendirmek üzere seçilen Kanada milli oyuncusu, ilk yarıda etkileyici bir performans sergiledi. İlk yarıda iki gol atamaması şanssızlıktı: Matteo Palma topu ayağından çalmamış olsaydı, Bianconeri'nin ilk golünü atmış olacaktı, ancak top kendi kalesine girerek gol olarak kaydedildi. Kısa süre sonra, neredeyse taç çizgisinde, çok zor bir açıdan gerçekten etkileyici bir vuruşla topu ağlara gönderdi, ancak bu gol, pozisyonun oluşumunda çok az bir farkla ofsayt olduğu için iptal edildi. Umut verici işaretler.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Spor
Tuttur soruşturmasında flaş gelişme: Savcılık tutuklama kararını açıkladı
Tuttur soruşturmasında flaş gelişme: Savcılık tutuklama kararını açıkladı
TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak
TFF derbinin ardından kararını açıkladı: Oynamadığı maçta ceza alacak