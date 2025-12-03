Kenan Yıldız kupaya bir adım daha yaklaştı

İtalya Kupası'nda Juventus, son 16 turunda Udinese'yi sahasında konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Siyah-beyazlı ekip, bir üst tura adını yazdırdı.

Juventus'un turu getiren golleri 23. dakikada Jonathan David ve 68. dakikada Manuel Locatelli'den geldi. Udinese, bu gollere karşılık veremedi.

Juventus formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Türk futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada oyundan alındı ve yerine Edon Zhegrova girdi.

Juventus, çeyrek finalde Atalanta ile Genoa arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. İtalya Kupası'nda bir üst tura yükselmek için mücadelesine devam edecek.

İtalyan basınında yer alan haberde maçta Juventus’un en iyi oyuncusu gol de atan Jonathan David seçildi:

“Juventus'un en iyi oyuncusu: Jonathan David (7)

Dusan Vlahovic'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı kesinleştikten sonra Kenan Yıldız ile birlikte hücumu yönlendirmek üzere seçilen Kanada milli oyuncusu, ilk yarıda etkileyici bir performans sergiledi. İlk yarıda iki gol atamaması şanssızlıktı: Matteo Palma topu ayağından çalmamış olsaydı, Bianconeri'nin ilk golünü atmış olacaktı, ancak top kendi kalesine girerek gol olarak kaydedildi. Kısa süre sonra, neredeyse taç çizgisinde, çok zor bir açıdan gerçekten etkileyici bir vuruşla topu ağlara gönderdi, ancak bu gol, pozisyonun oluşumunda çok az bir farkla ofsayt olduğu için iptal edildi. Umut verici işaretler.”