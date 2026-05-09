Kazandığı maçta Süper Lig'den düştü

Kazandığı maçta Süper Lig'den düştü
Yayınlanma:
Kocaelispor'u yenmesine karşın Karagümrük, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük, bu galibiyete rağmen Süper Lig'e veda etti.

69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Daniel Verde'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

87. dakikada Smolcic uzaktan ortasında savunmadan dönen top, ceza sahası içindeki Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun şutunda üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kocaelispor: 0 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1

  • Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
  • Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp
  • Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Show (Dk. 87 Esat Yusuf Narin), Serdar Dursun, Susoho (Dk. 63 Churlinov), Haidara, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Rivas), Can Keleş (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Nonge (Dk. 46 Keita)
  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 58 Daniele Verde), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Tiago Çukur, Esgaio, Serginho (Dk. 68 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90 Barış Kalaycı)
  • Gol: Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)
  • Sarı kart: Dk. 39 Show, Dk. 86 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Mauro Icardi gözyaşlarını tutamadı
Mauro Icardi gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray taraftarı meydanlara akın etti: Kutlamalar başladı
Galatasaray taraftarı meydanlara akın etti: Kutlamalar başladı
Okan Buruk: Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk
Okan Buruk: Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk