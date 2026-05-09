Kazandığı maçta Süper Lig'den düştü

Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük, bu galibiyete rağmen Süper Lig'e veda etti.

69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Daniel Verde'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

87. dakikada Smolcic uzaktan ortasında savunmadan dönen top, ceza sahası içindeki Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun şutunda üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

