Kaz Dağları’nda Kar Spor İda Ultra heyecanı

Doğayla iç içe rotaları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla dikkat çeken Kar Spor İda Ultra başladı.

SARP YAMAÇLAR VE ANTİK ROTALAR

Çanakkale’den başlayarak Balıkesir’de son bulacak parkurlarıyla iki ilde koşulan tek yarış olma özelliğini elinde bulunduran organizasyonda sporcular, Kaz Dağları’nın sarp yamaçları, zeytinlikleri ve antik rotaları arasında hem dayanıklılıklarını sınadı, hem de doğayla buluşma fırsatı yakaladı.

START VERİLDİ

Yeşilyurt Meydan’dan başlayan etapların startlarını; Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdem Tuğrul Erdoğan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, Edremit Belediye Meclis Üyeleri Güneş Durgut ve Hakan Yıldırım ile Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken verdi.

110K (İda Ultra) ve 66K (İda Half Ultra) parkurları saat 07.00’de, 36K (Run Zeus) saat 09.00’da, 15K (Köy Koşusu) parkuru ise saat 11.00’de start aldı.

110K, 66K ve 36K parkurları start aldıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle sporcu sağlığı göz önünde bulundurularak organizasyon komitesi tarafından durduruldu.

8,5K’lık parkur ise yarın saat 09.00’da Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel’den başlayacak ve Güre’de tamamlanacak.

Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Küçükkuyu Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği), UMKE desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Manici Kasrı Hotel, Gürel Garden House, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı birçok sporcuya ev sahipliği yapan yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım oldu.

16 ÜLKEDEN 1250 SPORCU KATILDI

Kar Spor İda Ultra, bu sene toplamda 16 ülkeden 1250 sporcunun katılımı ile koşuldu. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liberya, Endonezya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Nijerya, Avusturya, Şili, Angola’dan sporcular zorlu ve bir o kadar da keyifli etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ödül töreni de yarın saat 13.00’te Hattuşa Vacation Thermal Hotel Güre’de düzenlenecek.