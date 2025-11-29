Kayserispor tek golle kurtuldu
Süper Lig'in 14. Haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu’nda oynanan maçta konuk ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.
Kayserispor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 57. dakikasında Benes kaydetti.
KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTILAR
Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Kayserispor, küme düşme hattından çıkarak 15. sıraya yükseldi. 14 puandaki Çaykur Rizespor ise 11. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha
Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)
