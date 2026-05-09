Kayserispor Süper Lig'den düştü

Kayserispor Süper Lig'den düştü
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşması ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'de Karagümrük'ün ardından küme düşen 2. takım Kayserispor oldu.

İlk yarı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası yayına çıkarttığı pasta İbrahim Kaya topla buluştu. Bu futbolcunun kaleye çapraz noktadan gönderdiği şut ağlarla buluştu: 3-1

67. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Meschack, sol çapraza gönderdiği pasta İbrahim Kaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi gönderdiği top kaleci Bilal Beyazit'ten döndü. Savunma oyuncuları oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carole'nin ön direğe yaptığı ortada topa gelişine vuran Tuci'nin şutunu kaleci Victor güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma Alanyaspor'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor, bu sonucun ardından ligden düştü.

Corendon Alanyaspor: 3 - Zecorner Kayserispor: 1

  • Stat: Alanya Oba
  • Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
  • Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 78 İzzet Çelik), Enes Keskin (Dk. 88 Baran Moğultay), Hwang (Dk. 78 Güven Yalçın), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hagi), Meschack (Dk. 87 Efecan Karaca)
  • Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz (Dk. 64 Görkem Sağlam), Benes, Ramazan Civelek (Dk. 55 Mendes), Furkan Soyalp (Dk. 55 Chalov), Cardoso, Tuci (Dk. 80 Makarov)
  • Goller: Dk. 8 Meschack, Dk. 40 Hadergjonaj (penaltıdan), Dk. 61 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 13 Benes (Zecorner Kayserispor)
  • Sarı kartlar: Dk. 51 Ramazan Civelek, Dk. 77 Semih Güler (Zecorner Kayserispor), Dk. 63 Janvier, Dk.85 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Galatasaray taraftarı meydanlara akın etti: Kutlamalar başladı
Galatasaray taraftarı meydanlara akın etti: Kutlamalar başladı
Okan Buruk: Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk
Okan Buruk: Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk
Galatasaray için şampiyonluk artık alışkanlık
Galatasaray için şampiyonluk artık alışkanlık