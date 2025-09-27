Kayseri'de Dragon hareketliliği

Yayınlanma:
Kayseri'de Dragon Festivali coşkusu yaşanıyor. İncesu Barajı'nda kürekler yarıştı, binlerce seyirci izledi.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde düzenlenen Dragon Festivali, renkli görüntülerle başladı. İncesu Belediyesi ve Uniplay Summer Fest iş birliğiyle İncesu Marina’da gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmalarının takımlarını bir araya getirdi.

800 SPORCU YARIŞTI

Festivalin ilk gününde 40 takım ve yaklaşık 800 sporcu, 210 metrelik parkuru kürek çekerek tamamlamak için yarıştı. Seri yarışlar, hem sporcular hem de izleyiciler için adrenalin dolu anlara sahne oldu.

aa-20250927-39241716-39241708-kayseride-dragon-festivali-basladi.jpg
Dragon Fest'te gözler yarınki finalde

Etkinlik, yarın düzenlenecek “Fun” ve “Sports” kategorilerindeki eleme ve final yarışlarıyla sona erecek. Festival, hem rekabet hem de eğlenceyi bir araya getirerek bölge halkına unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

