Kasımpaşa İrfan Can Kahveci ile kazandı

Kasımpaşa ve Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren tek golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

ALT SIRALARDAN KAÇTI

Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 31 yaparak 13. sırada yer aldı ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.