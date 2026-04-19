Amedspor'da ortalık karıştı: 2 hafta kala işler değişti

Amedspor'da ortalık karıştı: 2 hafta kala işler değişti
Bandırmaspor'a konuk olan Amedspor, 2-0 kaybetti. Esenler Erokspor'un da kazanmasıyla Amedspor ligde 3. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emirhan Acar ve 63. dakikada Amidou Badji kaydetti.

AMEDSPOR 3. SIRAYA GERİLEDİ

Ligin bitmesine 2 hafta kala alınan bu mağlubiyet Amedspor'da işleri değiştirdi. Esenler Erokspor'un Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etmesiyle Süper Lig yarışında ortalık karıştı. 72 puanda kalan Amedspor, 3. sıraya geriledi. 56 puana ulaşan Bandırmaspor 7. sıraya yükseldi.

İLK 2 TAKIM DOĞRUDAN SÜPER LİG'E

TFF 1. Lig'de ilk 2 takım doğrudan Süper Lig'e yükselecek. 3. sıradaki takım ise son Süper Lig bileti için play-off oynayacak.

